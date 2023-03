Das sagen die Weltcup-Macher zum Schladming-Doppel

Die Parallel-Einzel-Bewerbe? Weg damit! Die Kombi? Weg damit! Aber nicht ganz! Denn mit der sogenannten Team-Kombi will man nun ein Format gefunden haben, das Zukunft haben soll. Sie wird die bisherige Kombi nicht nur bei der WM 2025 in Saalbach, sondern auch bei Olympia 2026 in Italien ablösen. Der Bewerb, in dem jeweils der beste Speed- und beste Technik-Fahrer einer Nation gemeinsam antreten, wurde heuer bei der Junioren-WM in St. Anton aus der Taufe gehoben.