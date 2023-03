Vertragsstreit um Naturjuwel auf Kosten der Bürger

Die Zukunft der Brunner Heide im Bezirk Mödling ist eigentlich in der Theorie für alle klar: Sie soll wie schon in der Vergangenheit ein Naherholungsgebiet sein. Schließlich bieten ein kleiner Teich, ein Steg, Plätze und Wege die besten Bedingungen dafür. In der Praxis aber spießt es sich gewaltig. Denn die Rainer-Gruppe hätte das Areal gerne der Gemeinde Brunn am Gebirge verpachtet, die mit dem Land ein Naturschutzkonzept entwickeln und die Heide für die Bevölkerung wieder öffnen möchte.