Aufstand wegen Brunner Heide

Nach Querelen um Vandalismus und unbefugtes Betreten wurde ein beliebtes Naherholungsgebiet in Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, von der Unternehmer-Familie Rainer gesperrt. Die Anrainer gehen auf die Barrikaden und fordern nun die Rettung der Brunner Heide. Ein Streit in mehreren Akten dürfte folgen