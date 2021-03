Erneut Wirbel um die Brunner Heide

Maschinenlärm im Dickicht ließ vor dem Wochenende wieder die Wogen in Brunn am Gebirge hochgehen. Erinnerungen an die Rodungen im Vorjahr, die „Krone“ berichtete, wurden wieder wach. Die Bürgerinitiative gegen die Zerstörung der Brunner Heide vermutete, dass der Eigentümer so viel Unheil anrichten will wie nur möglich. „Denn wie soll eine geschützte Beutelmeise oder Zwergdommel in Ruhe ihre Brutstätten um den Teich errichten, während direkt vor Ort gerodet wird“, fragen sich die Umweltschützer. Aus dem Büro von Bezirksvorsteher Gerald Bischof in Wien-Liesing heißt es aber, dass die Arbeiten kontrolliert wurden und es keine Beanstandungen gab. Die Eigentümer selbst bestätigten Mulcharbeiten.