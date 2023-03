Nur 6 Wochen Zeit für Fronteinsatz mit Leopard 2

Sechs Wochen sind kein besonders üppiges Zeitbudget für die Ausbildung, weiß Oberst Jörg Loidolt vom österreichischen Bundesheer. Er ist seit 2019 Kommandant des Panzerbataillons 14 in Wels und hat 20 Jahre Erfahrung mit dem auch in Österreich genutzten Leopard 2. Im Gespräch mit krone.at verrät er, wie lang eine Leopard-2-Ausbildung in Österreich dauert, was die Soldaten dabei lernen, worauf man im Schnellverfahren verzichten kann und welche Vorteile der deutsche Panzer gegenüber den bisher verwendeten Modellen der Ukraine aus der Sowjetzeit hat.