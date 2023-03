Vier Verdächtige in Mexiko nach Brand mit 39 Toten

Ministerin: „Waren nicht in der Lage, eine Tür zu öffnen"

Bei dem Feuer in der Einrichtung für festgenommene Migranten an der US-Grenze wurden am Montagabend weitere 27 Menschen verletzt. 16 von ihnen befanden sich in einem ernsten Zustand, wie die Sicherheitsministerin Rosa Icela Rodríguez mitteilte. Acht Wächter seien identifiziert worden, die sich mutmaßlich nicht an die Notfalleinsatzprotokolle hielten. „Anstatt Leben zu retten, waren sie nicht in der Lage, eine Tür zu öffnen“, sagte die Sicherheitsministerin.