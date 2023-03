Svazek kein Kickl-Ersatz als Bundeskanzler

„Krone“:Frau Svazek, die Koalition in Niederösterreich hat zu vielen Diskussionen geführt. Wird Ihnen die Debatte schaden oder nützen?

Marlene Svazek: Ich finde es spannend, dass es zu so vielen Diskussionen führt, weil es gibt ja Oberösterreich, das seit bald zehn Jahren Schwarz-Blau regiert ist. Das funktioniert dort sehr gut. Es wird auch in Niederösterreich gut funktionieren. Also ich sehe das eher unemotional. Ich glaube, es wird weder nützen noch schaden.



Wie erklären Sie sich dann die Diskussionen?

Die Diskussionen laufen ja auf zwei Ebenen ab. Die Ebene Nummer eins ist in den Medien, wo der Aufschrei und die Aufregung groß sind. Und die andere Diskussion ist draußen. Die Reaktionen draußen sind eigentlich unaufgeregt.



Die Salzburger FPÖ gilt als gemäßigter als die niederösterreichische. Sind Sie sich sicher, dass es keine äußerst Rechten mehr bei Ihnen gibt?

Die Grenze ist das Strafrecht und auf der anderen Seite natürlich der moralische Anspruch an uns selber. Natürlich, man kann nie für tausende Mitglieder bürgen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage: Da wird nie mehr wieder irgendwas passieren. Aber da, wo es in unserer Macht steht, da hat so was keinen Platz.



Was sind die roten Linien?

Das Strafrecht natürlich und moralisch alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Nationalsozialismus oder Antisemitismus zu tun hat. Das wird nicht toleriert und akzeptiert.



Sehen Sie sich gemäßigter als Udo Landbauer?

Es ist die Frage, wie man gemäßigter definiert. Inhaltlich gibt es keine großen Unterschiede zwischen einer Partei in Salzburg oder in einem anderen Bundesland.