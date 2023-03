Christina Aguilera macht Paltrow Konkurrenz

Intim-Produkte à la Aguilera

Ihr Unternehmen stellt Intim-Produkte her, die „Frauen helfen, ihre sexuelle Befriedigung zu verbessern“. So wie durch ein von Playground speziell für weibliche Lust entwickeltes Gleitmittel, das in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen kommt. Aguilera: „Was mich schon immer gewundert hat, dass wir ohne groß nachzudenken uns alle möglichen Pflegemittel für Gesicht oder Haar kaufen. Aber wir geben unserer Vagina einfach nicht die Liebe und Aufmerksamkeit, die sie verdient hat.“