Gegnerisches Pferd beißt Jockey den Finger ab

Morales: „Ein unglaubliches Timing. Es ist der verrückteste Unfall, in den ich je verwickelt war.“ Immerhin sein Finger wurde nach der Beiß-Attacke in der Anlange Tampa Bay Downs im US-Staat Floida in eine Klinik per OP gerettet. „Mir ist klar, dass meine Familie und engen Freunde mit mir fühlen und wegen des Schmerzes, den ich gefühlt habe, weinten. Und der Stress, daran zu denken, dass ich einen Teil meines Körpers verlieren könnte, was glücklicherweise dank der Gebete und Ärzte nicht passiert ist“, so Morales.