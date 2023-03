Tiefseehai? Sensationsfund wohl nur ein Spielzeug

Fotos sollten Existenz beweisen

Obwohl die Tiere bereits immer wieder gesichtet wurden, war bislang noch keines im Mittelmeer vermutet worden. Papadakis legte seinen Fund also auf einen Stein, machte Fotos und übermittelte diese an eine Forschungsgruppe. Diese sahen darin gleich auf mehreren Ebenen einen Durchbruch - und so fand die Entdeckung auch in einer wissenschaftlichen Studie Erwähnung.