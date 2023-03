Minister wird neuer schottischer Regierungschef

Der 37-Jährige gilt als enger Vertrauter Sturgeons und dürfte ihren Kurs fortsetzen. „Ich fühle mich wie der glücklichste Mann der Welt“, sagte Yousaf in Edinburgh. Sein Land als „First Minister“ regieren zu dürfen, werde die größte Ehre seines Lebens sein. Er wolle ein Regierungschef für alle Schottinnen und Schotten sein. Mit Yousaf rückt erstmals ein Muslim an die Spitze des nördlichsten britischen Landesteils mit etwa 5,5 Millionen Einwohnern. Die SNP strebt die Unabhängigkeit von Großbritannien an.