„Schiri-Farce“! Austrias Pleite hat ein Nachspiel

Den Stadtklub indes stört etwas anderes bezüglich Muslija. „Ein Nachwuchstrainer des direkten Konkurrenten als Assistent eingesetzt, höchst fragwürdige Entscheidungen getroffen und hocherfreut über den nunmehr fixierten ersten Platz des BSK“, schrieb die Austria in den sozialen Medien und spielte darauf an, dass Muslija auf Instagram den Meistertitel der Bischofshofener feierte. „Dazu will ich mich nicht äußern“, meinte Muslija.