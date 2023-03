Grödig stürzte Austria Salzburg ins Tal der Tränen

Während die Grödiger jubelten, war der Frust bei den Violetten groß. Immerhin ist die Teilnahme am überregionalen Vergleich jetzt in die Ferne gerückt. Eine Runde vor dem Ende liegen Marco Hödl und Co. punktgleich mit dem zweitplatzierten FC Pinzgau auf Rang drei. „Es ist extrem bitter“, sagte Coach Christian Schaider. Nur ein Ausrutscher der Saalfeldener kommendes Wochenende in Seekirchen hilft der Austria - vorausgesetzt sie gewinnt in Hallein.