Peinlich! DFB schreibt „Deutschland“ falsch

„Ob der DFB den Buchstaben-Dreher bis zum Spiel noch korrigiert?“, fragt die deutsche „Bild“-Zeitung. Am Dienstag weiß man mehr. Dann trifft das deutsche Nationalteam auf Belgien. Und damit auf ein anderes Kaliber als am Samstag Peru. Gegen die Südamerikaner hatten die Deutschen mit 2:0 gewonnen, waren dabei aber so gut wie gar nicht gefordert.