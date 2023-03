Müllabfuhr streikt: Paris stinkt zum Himmel

In der Netflix-Serie „Emily in Paris“ sitzt die Hauptfigur im legendären Café de Flore und nippt an teurem Wein. Das könnte Emily jetzt zwar auch machen, doch die Aussicht wäre wenig erbaulich. Denn vor dem Lokal türmen sich, so wie entlang des gesamten Boulevard Saint-Germain mit seinen schicken Lokalen und noblen Boutiquen, die Müllberge.