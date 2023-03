Mopedlenker raste der Polizei im Ortsgebiet davon

Zahlreiche technische Veränderungen

In Jennersdorf raste ein Mopedfahrer auffällig laut mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet. Mehrere Anhalteversuche schlugen fehl, die Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Bursch gefährdete mehrere Fahrzeuge, schließlich kam er aufgrund der riskanten Fahrweise zu Sturz. Bei der Kontrolle konnten zahlreiche technische Veränderungen am Moped festgestellt werden. Die Beamten nahmen das Kennzeichen ab, Anzeigen wurden an die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf erstattet.