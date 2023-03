Es braucht doch noch mehr Schutz vor Hass im Netz

Diskussion ohne Tabus ist notwendig

In Deutschland werde über die Herabsetzung der Strafmündigkeit diskutiert, und in Italien gebe es den Vorschlag, die Eltern von minderjährigen Mobbing-Tätern mit Verwaltungsstrafen zu belegen, zeigt Haberlander auf: „Ich fordere dazu auf, diese Themen in Österreich auf Bundesebene ohne Tabus zu diskutieren.“ Das wird auch Thema im Landtag; überdies stellt Haberlander am Montag (27. März) eine weitere Cybermobbing-Kampagne im Land vor.