KI verleiht Cyber-Mobbing grausame neue Dimension!

„Das Gesicht und die Mimik eines Menschen in ein Video einzubauen ist keine Frage des technischen Könnens, sondern nur mehr eine Frage des Willens“, sagt Werner. Bester Beweis: „Deepfakes“, bei denen es sich um mittels spezieller Software manipulierte Videos handelt, in die Internetnutzer nachträglich Menschen einbauen, die eigentlich nichts mit dem Clip zu tun haben. Prominente in einen Porno-Clip einbauen? Oder den neuen Han Solo durch den alten ersetzen? Alles kein Problem!