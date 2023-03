Amphibienauto „kentert“ in Tiroler Kreisverkehr

Gegen 4.15 Uhr am Sonntagmorgen waren der 17-Jährige und seine Beifahrer mit dem Auto, das auch im Wasser benutzt werden kann und dazu eine Antriebsschraube besitzt, auf der B171 in Kirchbichl unterwegs. Die Einfahrt in den Kreisverkehr Grattenbrücke nahm der Führerscheinneuling dann wohl etwas zu schwungvoll: Das Fahrzeug kippte um und landete schließlich auf dem Dach.