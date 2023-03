Wärmestube als Amtshelfer für verzweifelten Mann

Rudolf A. (71) war schon am Verzweifeln. Kein Wunder, der Linzer, der allein lebt und keine Angehörigen hat, muss schon monatelang auf seinen 500-Euro-Klimabonus warten. Zuerst bekam er keinen Bonus zugesandt. „Ich vermute, dass der Brief in einem falschen Briefkastl gelandet ist“, sagt er. Wochenlang versuchte er danach bei der Hotline des Klimaministeriums Infos zu bekommen – vergeblich. In der Vorwoche dann ein erster Durchbruch. „Ich habe endlich jemand erreicht. Man hat mir gesagt, dass ich im Internet ein Formular ausfüllen und meinen Pass einscannen muss. Aber wie soll ich das machen? Ich hab kein Internet und kenne mich bei solchen Sachen auch nicht aus“, wandte er sich schließlich an die „Krone“. Doch noch am selben Tag hatte Rudolf A. dann eine andere Idee.