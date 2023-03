Chaostage: Die SPÖ sucht den roten Star

Am Freitag meldete sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zu Wort. Er hält nichts davon, dass auch Christian Kern oft ins Spiel als Kandidat gebracht wird. Kern habe Rendi-Wagner selbst als Nachfolgerin empfohlen. Wenn er nun gegen sie antrete, sei das keine gute Optik. Die gibt es aber ohnehin nicht. Parteikenner und Politikprofessor Anton Pelinka: „Die SPÖ stolpert von einer Ungeschicklichkeit in die andere. Jetzt wird deutlich, dass höchst unklar ist, was eine Parteimitgliedschaft bedeutet.“