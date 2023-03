Warum SPÖ-Wahl in NÖ entschieden wird

Dennoch werden die niederösterreichischen SPÖ-Mitglieder viel mitzureden haben. Nicht unbedingt in der Regierung, aber zumindest was die kommende SPÖ-Mitgliederbefragung zur Parteispitze im Bund betrifft. „Diese Wahl wird vermutlich in Niederösterreich entschieden“, sagt Frings. Derzeit gebe es drei große Lager. Team Hergovich, Team Andreas Babler und die „Kern-Buben“. Letztere sind jene, die derzeit in der SPÖ-Niederösterreich viel zu sagen haben. „Sie waren alle Vertraute von Christian Kern.“