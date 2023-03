DSV Leoben: Ein Feuerwerk und Sieg in Unterzahl

Die Pestalozzistraße rauf, dann scharf rechts rein. Drei-, viermal in der Woche zum Training, am Wochenende zum Spiel. Erinnerungsfetzen an die längst verblichene Jugend steigen beim Besuch der ehemaligen Spielstätte auf. Aus der großen Profikarriere wurde freilich nichts. Daher keine Villa an der Côte d’Azur, stattdessen Freitagabend Pressetribüne in Donawitz!