Tuchel für Nagelsmann ++ Thiem weiter in der Krise

Das ÖFB-Team bestreitet heute Abend das erste EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan, Julian Nagelsmann muss bei den Bayern Thomas Tuchel weichen und Dominic Thiem fliegt in Miami wiederum in der ersten Runde aus dem Turnier - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 24. März.