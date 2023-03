Florianis starten Sonnenstrom-Offensive

Auf den Feuerwehrhäusern in den Stadtteilen Viehofen und Stattersdorf wird bereits umweltfreundlicher Sonnenstrom gewonnen. Derzeit werden weitere Zeughäuser in St. Pölten im Zuge einer Photovoltaik-Offensive unter die Lupe genommen. Bereits fix ist, dass auch auf dem Dach des Gebäudes der Stadtfeuerwehr eine Anlage installiert wird. „Weitere drei bis vier Feuerwehrhäuser kommen für derartige Projekte in Frage“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler.