Meloni: 900.000 könnten Richtung Europa aufbrechen

258 Migranten trafen am Freitag in der sizilianischen Hafenstadt Messina an Bord des Schiffes „Corsi“ der italienischen Küstenwache ein. Die Migranten sind Teil einer Gruppe aus insgesamt 750 Migranten, die am Donnerstag bei zwei Rettungseinsätzen vor der Küste Kalabriens und Siziliens in Sicherheit gebracht wurde. Inzwischen hält die Migrationswelle auf Lampedusa an. 167 Menschen erreichten am Freitag die Insel zwischen Sizilien und Tunesien. Sie befanden sich an Bord von vier Booten, die von der Küstenwache aufgefangen wurden.