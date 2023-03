Bootsflüchtlinge „indirekte Attacke“ Russlands

Rund 700.000 warten auf Abfahrt

Die Regierung in Rom hat am Montag über eine Strategie zur besseren Koordinierung der Seeüberwachung bei der Aufspürung von Migrantenbooten in Gewässern außerhalb seiner Seegrenzen diskutiert. Das Thema wurde bei einem Treffen besprochen, an dem sich Regierungschefin Giorgia Meloni, Verteidigungsminister Crosetto und Geheimdienstchefs beteiligten. Die Geheimdienste hatten am Wochenende die Regierung davor gewarnt, dass fast 700.000 Migranten in Libyen zur Abfahrt in Richtung Italien bereit seien.