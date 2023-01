Italien will mehr Migranten aus Tunesien aufnehmen

Rom wolle mit Tunis zusammenarbeiten, um „die irreguläre Einwanderung zu reduzieren und die reguläre Einwanderung zu fördern“, sagte Italiens Außenminister Antonio Tajani bei einem Besuch in Tunesien am Mittwoch. Konkret könne die Zahl der ausgebildeten Einwanderinnen und Einwanderer erhöht werden, die in Italien in der Landwirtschaft und in der Industrie arbeiten könnten. Ob bereits über ein formelles Abkommen verhandelt werde, sagte Tajani nicht.