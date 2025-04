Neuer SPÖ-Chef nutzt Bühne auf Linzer Hauptplatz

Nächster SPÖ-Vorsitzender spricht in Linz

1. Mai und SPÖ – das ist traditionell eng miteinander verbunden. Die Partei nutzt in Linz auch die Gelegenheit, die neue Nummer 1 vorzustellen. Geplant ist ein gemeinsamer Auftritt von Martin Winkler und dem Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer. Zu Gast in Oberösterreich ist dieser Tage auch SPÖ-Bundeschef und Vizekanzler Andreas Babler – allerdings nicht in Linz, sondern im Innviertel. Babler besucht schon morgen Abend den Fackelzug der SPÖ in Schärding, ist am 1. Mai aber in Wien.