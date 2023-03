Das sind die teuersten Flughäfen Europas

Langzeitparken: Nirgends ist es so teuer wie am Berliner BER

Mit dem eigenen Auto zum Flughafen fahren und es dann dort für ein paar Tage zu parken, muss man sich leisten können. Der 24 Stunden-Parkgebühr in Höhe von 30 Euro am Flughafen Hamburg ist da im Vergleich noch günstig. Mehr als doppelt so viel wird am Hauptstadtflughafen BER verlangt: 70 Euro kostet das Tagesticket im Parkhaus. Damit ist Langzeitparken an keinem Flughafen in Europa so teuer wie in Berlin. In München, Köln/Bonn und Frankfurt kostet der Tagestarif 39 Euro, in Stuttgart 35 Euro. Am günstigsten parken Reisende am Flughafen Istanbul für erschwingliche drei Euro am Tag.