Dreiste Diebe auf der Flucht gestellt

Verdächtige leugnen die Tat

Nur eine halbe Stunde später konnten die Verdächtigen (23, 26, 52) in Spielfeld inklusive Diebesgut gestellt werden. Obwohl gerade erst betreten, stritten sie alles ab. So beschädigten sie etwa am Parkplatz des Firmengeländes zwei Pkw. Zumindest konnte dem Firmeninhaber das Diebesgut wieder ausgehändigt werden. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.