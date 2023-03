„Großes Interesse am burgenländischen Weg“

Die viertägige Reise, die am Donnerstag in Straßburg endet, diente aber auch der Weichenstellung für die nächste EU-Förderperiode. „Das Burgenland hat davon enorm profitiert“, meinte Hergovich. Alleine das Förderprogramm EFRE bringe 26 Millionen Euro, die in wichtige Projekte investiert werden könnten. Aufgrund der Entwicklung im Land sei zu sehen, dass diese Mittel zielsicher und sinnvoll eingesetzt würden.