Brandserie in Köflach hält Einsatzkräfte in Atem

Bereits vor ein paar Tagen hatte die Feuerwehr Köflach alle Hände voll zu tun, als ein Eisenbahnwagon am Bahnhof in Flammen stand. In der Nacht auf Donnerstag schrillten nun erneut die Alarmglocken. Gegen 3 Uhr Früh mussten die Feuerwehrleute zu einem Mülltonnenbrand ausrücken. Am Einsatzort wurde allerdings festgestellt, dass der Brand bereits auf eine Hecke sowie ein parkendes Fahrzeug übergegriffen hatte. Das Feuer konnte schließlich rasch mit einer HD-Leitung unter Atemschutz gelöscht werden.