ÖVP uneins: Seniorenbund nun für Mietpreisbremse

Einigung zwischen den Koalitionsparteien müsste spätestens bis Donnerstag stehen

Ohne Einigung steigen die Richtwertmieten ab April um 8,6 Prozent. Konkret müsste die Regierung sich bis zum Finanzausschuss am Donnerstag einig werden, um die ins Haus stehenden Mieterhöhungen per 1. April (Neuverträge) beziehungsweise 1. Mai (Bestandsverträge) noch abfangen zu können. Danach geht sich eine gesetzliche Mietpreisbremse vom formellen Ablauf her zeitlich nicht mehr aus. Gänzlich vom Tisch ist die Mietpreisbremse aber noch nicht: „Es wird mit den Grünen weiterverhandelt“, hieß es am Dienstag vonseiten der ÖVP.