Mit Kunstgriff: Letzte Chance für Mietpreisbremse

Ob die Mietpreisbremse nach langem Ringen der Koalitionsregierung kommt, das wird spätestens am Donnerstag im Finanzausschuss des Parlaments entschieden. Ein entsprechender Antrag könnte in allerletzter Sekunde durch einen formalen Kunstgriff, eine sogenannte Trägerrakete, eingebracht werden. Andernfalls droht den Mieterinnen und Mietern in Altbauten eine Erhöhung der Richtwertmieten um 8,6 Prozent, erklärte Grünen-Mandatarin Nina Tomaselli am Montag.