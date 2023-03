„Der Operationssaal ist mein absolutes Highlight“

Dreijähriger Berufslehrgang

„Bisher wusste ich nicht recht, was ich werden sollte. Hier im Krankenhaus habe ich schnell gemerkt, dass ich gerne mit Menschen arbeite und mich in dieser OP-Atmosphäre sehr wohl fühle“, so der 19-Jährige. Daher möchte er im Herbst mit dem dreijährigen Berufslehrgang zum Operationstechnischen Assistenten an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Mistelbach beginnen.