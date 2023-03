Trafik-Einbruch: „Täter wussten, was sie tun!“

Als Trafikant Günter Uhl vergangenen Sonntag von Zuhause aus Preisänderung in sein EDV-System einspielen wollte, der Schreck: Auf den Bildern der Überwachungskamera sah er, dass in seinem Geschäft etwas nicht stimmte. „Hinter dem Pult lagen Sachen auf dem Boden herum. Meine Mitarbeiter würden die Trafik aber so nie verlassen.“ Also ging er nachsehen und entdeckte das Loch in der Wand des Lagerraums.