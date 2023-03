Grazer Start-up bringt Durchblick auf Baustellen

Ein japanischer Weltmarktführer baut eine Anlage in Oberösterreich. Am Firmenhauptsitz verfolgt die Konzernspitze den Baufortschritt in Echtzeit. Alle acht Minuten schicken die Kameras der Grazer Timelapse Systems ein Bild um den Globus. Von der Steirischen Wirtschafts-Förderung SFG wurde Timelapse nun als „Unternehmen des Monats“ ausgezeichnet.