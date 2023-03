„Warum waren Sie dabei?“ - „Weil ich deppert war“

Am laufenden Band werden die Halloween-Chaoten von Linz abgeurteilt. Am Dienstag war ein 15-Jähriger an der Reihe und er gab sich am Landesgericht durchaus selbstkritisch. Er war der erste gebürtige Österreicher, der wegen der Ausschreitungen vor Gericht stand - und er nahm das Urteil an.