Bergthaler und Popper wollten frühzeitig austreten

„,Gefühlt‘ gibt es die Krise in der Form nicht mehr“

„Das Beratungsgremium GECKO kommt zum Ende. Ich (und andere) hatte gestern den Austritt für Anfang April angekündigt“, schrieb Bergthaler am Dienstagvormittag auf Twitter. Seine Beweggründe seien politischen Entwicklungen geschuldet gewesen, „die für mich mit dem ursprünglichen Beratungsmandat nicht mehr in Einklang zu bringen waren“. Ein weiterer Grund sei der „unklare Arbeitsauftrag bis zum geplanten Ende des Gremiums im Juni“ gewesen. Das habe auch damit zu tun, dass es „,gefühlt‘ die akute Krise in der Form nicht mehr gibt“.