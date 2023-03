„Salzburgs Öffis sind ein Scherbenhaufen“

Aber auch bei öffentlich diskutierten Themen gab es wenig Licht im Dunkeln. Denn so kritisiert das Kontrollamt die Buchhaltung. Diese ist für Dritte, auch fürs Kontrollamt, nur schwer überprüfbar. Die Salzburg AG sieht diese Praxis als korrekt an. „Wir werden das daher von externen Experten prüfen lassen um Klarheit zu bekommen“, sagt Salzburg AG-Chef Michael Baminger, der über viele Punkte keine Auskunft geben konnte, weil er erst seit dem 1. Jänner im Amt ist. „Eigentlich müsste der ehemalige Vorstand Leonhard Schitter hier im Kontrollausschuss sitzen“, so Nevin Öztürk (Neos). Die Prüfung fand 2022 statt, als Schitter noch im Amt war.