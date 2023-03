Tennis-Ass Miedler: „Fokus auf Doppelbewerb“

„Müssen so gut wie möglich spielen“

Ziel sei auch das Masters Ende des Jahres im italienischen Turin. Dafür muss es das Tullner Tennis-Aushängeschild mit Erler allerdings unter die Top 8 schaffen. „Zum Spaß haben wir uns das vor zwei Jahren auch als Ziel gesetzt. Jetzt ist es natürlich um einiges realistischer. Wir müssen einfach so gut wie möglich spielen.“ Nach dem Sieg in Acapulco und im Vorjahr in Wien rückt dieser Traum zumindest in Reichweite.