Eine Erfolgsfamilie zieht in der Region alle an

Familiengeschichten sind Erzählschätze und so wie die Protagonisten, die darin vorkommen, einzigartig. Das Wort „Familie“ alleine lässt oft bedeutsame Geschehnisse erahnen, die manchmal auch den Stoff für die Zeitungsspalten liefern. Besonders dann, wenn es um Menschen geht, die es wie Hans und Maria Roth geschafft haben, aus einer kleinen Idee etwas Großes zu erschaffen. Mithilfe ihrer Kinder und Enkelkinder hat sich ihr Gemischtwarenhandel in Gnas zu einem Unternehmen entwickelt, das an sechs Standorten 10.000 Quadratmeter einnimmt. Die Modehäuser Roth führen heute Katrin Roth und Rainer Rauch in dritter Generation. Der vorläufige Höhepunkt dieser steirischen Erfolgsgeschichte ist das umgebaute Modehaus in Gleisdorf, das komplett modernisiert wurde.