„Keine Angst vor Hooligans oder Alkoholexzessen“

Trotz der Randale am Wochenende am Rande des Cup-Derbys in Lustenau, will Michael Felder die Gespräche über eine Nutzung des Casinostadions durch die Lustenauer Austria, deren Heimstätte bekanntlich umgebaut wird, fortsetzen: „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin der Meinung, dass Austria-Präsident Bernd Bösch alles im Griff hat.“