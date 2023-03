„Österreich radelt“ startete bereits zum 5. Mal

Damit wurden potenzielle Autofahrten ersetzt und mehr als 5.000 Tonnen CO2 eingespart. „Für Fahrten unter 2,5 Kilometer ist das Rad unschlagbar“, sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bei einem gemeinsamen Termin mit Gesundheitsminister Johannes Rauch (beide Grüne) am Montag am Ringradweg in Wien. „Radfahren ist gut für die Umwelt, fürs Klima und die eigene Gesundheit“, sagte die Ministerin. Jetzt sei die „beste Zeit, um Rad zu fahren“, ergänzte Rauch mit Blick auf das beginnende Frühlingswetter. Der Gesundheitsminister betonte, dass Radeln Herzkreislauf-Erkrankungen vorbeugt und die Gelenke schont, weshalb es ein geeigneter Sport für jedes Alter ist.