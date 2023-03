Sexuelle Ausschweifungen und jede Menge Bigotterie

Ein kleines Dorf nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Eine Kirche, die früher ein Schwimmbad war und nun einer streng orthodoxen Gemeinde als Treffpunkt dient und gleichzeitig einer geilen, bigotten Gesellschaft als Ort sexueller Ausschweifungen. Kein Wunder also, dass die „königliche Tür“ zum Heiligsten hier als Vulva gesehen wird. Alles in allem ist Eleni Konstantatous Bühne ziemlich überladen, die Ideen von Regisseurin Anika Rutkofsky erschöpfen sich hingegen relativ schnell. Sehr viel plakativer und klischeebehafteter kann man die Geschichte einer jungen Frau, die aus dem Korsett ihrer unglücklichen Ehe und aus der Enge der dörflichen Gemeinschaft ausbricht und letztlich an ihren eigenen Moralvorstellungen und Schuldgefühlen scheitert, nicht erzählen.