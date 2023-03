Diebin trickste Seniorin mit Wasserglas-Schmäh aus

Eine 22-jährige Rumänin wird beschuldigt am 24. Juni 2022 in Ottensheim als Bettlerin in einer Siedlung unterwegs gewesen und dort in ein nicht versperrtes Wohnhaus einer 93-jährigen Frau eingeschlichen zu sein. Im Schlafzimmer des Wohnhauses durchsuchte die rumänische Frau ein Nachtkästchen und stahl daraus Schmuck und Bargeld im fünfstelligen Eurobereich.