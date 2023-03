Britische Influencerin (30) plötzlich verstorben

„Ich kann so nicht weitermachen“

„Es war eine wirklich anstrengende Woche, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Ich habe die beiden so sehr vermisst und habe das Gefühl, dass sie beide so sehr gewachsen sind, während ich weg war“, so Jehane zu einer der Aufnahmen. Und: „Ich kann so nicht weitermachen (...) Ich bin vielleicht nicht geheilt, aber ich gebe nicht auf.“ Sie hatte seit Langem an unerklärlichen Kopfschmerzen und Migräne gelitten.