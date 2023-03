Strafbefehl gegen Stefan Mross erlassen

„Wahrscheinlichkeit, dass ich so etwas mache, ist gleich null"

Und so lief der Vorfall laut Mross ab: Als der Mann ihm in den Aufzug gefolgt sei und sich weiter über ihn lustig gemacht habe, habe Mross ihn kurz vor seinem Zimmer am Hemdkragen gepackt. Der Mann habe „sofort die Polizei“ gerufen. „Die Beamten waren innerhalb von fünf Minuten da. Er behauptete, ich hätte ihn geschlagen und er habe einen Druck auf der Brust verspürt“, zitiert ihn der SPIEGEL. Und: „Die Wahrscheinlichkeit, dass ich so etwas mache, ist gleich null.“