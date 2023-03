Notfallplan der Regierung für unser Wasser

Indes jagt am weltweiten Recycling-Tag, der am Samstag begangen wird, eine Plastik-Horrormeldung die andere. So wurde jetzt auf der einsamen, zu Brasilien gehörenden Insel Trindade ein mit Lavagestein verschmolzener Felsen aus Kunststoff geborgen. Der Verein Plastic Planet Austria setzt am Samstag auf der Wiener Donauinsel ein Müllsammelzeichen.